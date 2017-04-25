Облсуд избавил замгубернатора Дорждеева от штрафов
Назначенные ранее первому заместителю губернатора Волгоградской области Александру Дорждееву четыре штрафа по 10 тысяч рублей отменены.
Назначенные ранее первому заместителю губернатора Волгоградской области Александру Дорждееву четыре штрафа по 10 тысяч рублей отменены.
Постановление об отмене решений Центрального районного суда Волгограда принято Волгоградским областным судом, сообщает ВДТВ со ссылкой на ИА «Высота 102».
Суд высшей инстанции счел, что обстоятельства нарушений, допущенных Дорждеевым при кредитовании региона, недостаточны.
Напомним, что Центральный районный суд назначил Александру Дорждееву четыре штрафа по итогам рассмотрения четырех административных производств о взятых для Волгоградской области кредитах.
По одному из производств Дорждеев подписал соглашение с Минфином РФ о взятии бюджетного кредита на сумму 1,47 млрд рублей с условием. Объем долговых обязательств в этом случае составил более 90%, хотя не должен превышать 70%. В других трех производствах фигурировали цифры 6,3 млрд, 2,5 млрд и 3,6 млрд рублей.
Отметим, что Центральный районный суд при вынесении решений принимал во внимание заключение Счетной палаты. Защитник Дорждеева настаивала, что долги Волгоградской области выросли