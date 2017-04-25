Облсуд избавил замгубернатора Дорждеева от штрафов

Постановление об отмене решений Центрального районного суда Волгограда принято Волгоградским областным судом, сообщает ВДТВ со ссылкой на ИА «Высота 102».

Суд высшей инстанции счел, что обстоятельства нарушений, допущенных Дорждеевым при кредитовании региона, недостаточны.

Напомним, что Центральный районный суд назначил Александру Дорждееву четыре штрафа по итогам рассмотрения четырех административных производств о взятых для Волгоградской области кредитах.

По одному из производств Дорждеев подписал соглашение с Минфином РФ о взятии бюджетного кредита на сумму 1,47 млрд рублей с условием. Объем долговых обязательств в этом случае составил более 90%, хотя не должен превышать 70%. В других трех производствах фигурировали цифры 6,3 млрд, 2,5 млрд и 3,6 млрд рублей.