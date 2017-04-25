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07:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-главу Копейска Истомина оставили под домашним арестом

Копейский городской суд Челябинской области продлил экс-главе Копейска Вячеславу Истомину, обвиняемому в получении взятки, срок домашнего ареста до 10 октября. Соответствующее решение было принято на предварительном заседании по уголовному делу экс-чиновника. Первое заседание по делу назначено на 4 мая.

Как уже сообщало Накануне.RU, по версии следствия, обвиняемый в 2011—2014 годах за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, передачи иного имущества, а также в виде денег, на общую сумму 894 тыс. 224 руб.

Также, как считает следствие, он получил взятку 920 тыс. руб. за совершение действий, входящих в его полномочия, и за содействие при заключении с обществом договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.

Напомним, Вячеслав Истомин признал вину в получении взятки и стал сотрудничать со следствием, в связи с этим уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке.

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