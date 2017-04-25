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07:54 (мск), источник: СуперОмск

Депутат Госдумы Жуков заявил, что Омск выглядит прекрасно

Во вторник, 25 апреля, в Омске стартовал культурный форум «Единой России».

В городе сейчас работает несколько дискуссионных площадок, куда съехались депутаты Госдумы, федеральные чиновники и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Перед открытием площадки «Культура и образование» в библиотеке имени Пушкина с приветственным словом выступили заместитель секретаря генсовета ЕР Ольга Баталина, депутат Госдумы от Омской области Александр Жуков и первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Любопытно, что изначально анонсировался пресс-подход в Пушкинке к главе федерального минкульта Владимиру Мединскому и режиссёру Станиславу Говорухину. Возможно, они в числе вип-кортежа Дмитрия Медведева.

Александр Жуков, неоднократно приезжавший в Омск во время предвыборной кампании, похвалил город за сохранение прекрасного вида и после 300-летнего юбилея. Также Жуков отметил, что финансирование проекта ЕР по оснащению сельских домов культуры начинается именно с нашего региона.

«Для меня как для депутата Госдумы от Омской области особенно приятно, что проект по строительству сельских домов культуры начинается именно здесь. Омск и область славятся своими культурными традициями. В прошлом году город отпраздновал своё 300-летие, я думаю, что к этому моменту он прекрасно выглядит. Здесь проводится довольно много культурных событий, в частности, сегодня открывается кинофестиваль “Движение”. Конечно, хотелось бы, чтобы культура пришла не только в крупные города, но и в сельскую местность», — заявил Жуков.

По его словам, в Омской области в рамках проекта «Сельский дом культуры» будут оборудованы 19 объектов.

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов заявил о тесном сотрудничестве минкульта с омским губернатором Виктором Назаровым.

«Спасибо партии и фракции “Единой России” за внимание к культуре. Это очень важная поддержка для нашего министерства. Традиционно наше министерство работает с губернатором Омской области по нашим вопросам. Очень символично, что мы собрались для обсуждения этих вопросов именно в Омске», — отметил Аристархов.

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