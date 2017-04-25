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07:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Уфу надо привести в порядок до 1 мая»

Сегодня на оперативном совещании в городской администрации речь зашла о проведении субботников.

Источник: Proufu.ru

По предварительным данным, первые недели традиционной акции по уборке города посетили около 100 000 человек. В минувшую субботу в ежегодной весенней акции принял участие и сам глава Уфы. Он избавил от мусора и снега парк культуры и отдыха «Первомайский» в Черниковке.

— Получается, у нас каждый 11-й человек вышел на улицу. Для миллионной Уфы это очень мало! — отметил глава города. — Однако стоит поблагодарить всех тех, кто пришел, кто решил сделать сам свой город чище. Особая благодарность — руководителям организаций, бизнес-структур. Уфа стала чище, но, признаемся, коллеги, нам до полной чистоты ой как далеко! До 1 мая нам нужно привести город в полный порядок! Никто не отменяет санитарные пятницы.

Напомним, что во многих парках, на территориях общеобразовательных, культурных и других учреждений в эти выходные также пройдут ряд субботников.

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