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09:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Исекешев поручил подчиненным «снять галстуки и выходить в поле»

Асет Исекешев поручил акимам районов Астаны и их заместителям в период с 6 до 8 утра объезжать все городские объекты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Источник: Newtimes.kz

На расширенном совещании аким столицы Асет Исекешев потребовал от управления природных ресурсов и регулирования природопользования и акимов районов обеспечить чистку гребного канала, русла реки Сарыбулак, убрать весь мусор. Акимам района поручил активизировать работу, в течение недели выстроить работу с мусоровывозящими предприятиями по уборке, очистке и благоустройству города. В период с 6 до 8 утра заместители акима, акимы районов и все руководители городских служб должны производить объезд объектов и докладывать текущую ситуацию.

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«Надо признать, что все службы ослабили контроль, поэтому акимам районов поручаю завершить в кратчайшие сроки работу по ликвидации мусорных свалок. Куда смотрят все госорганы, прокуратура, природоохранная полиция, департамент экологии. У вас есть все полномочия. Необходимо не сидеть в кабинетах, а снять галстуки, выйти в поле и навести порядок», — потребовал аким.

Также аким раскритиковал работу строительных организаций за нарушение правил благоустройства. Ряд претензий Исекешев предъявил руководителям компаний «Экатон строй инвест», «Эксполис инвестментс» и «Премиум логистик».

«Пункты мойки колес отсутствуют, мусор не вывозится со строительных площадок, и качество этих домов подвергается сомнению. Нам необходимо вывести на качественно новый уровень культуру строительства», — возмутился аким.

Глава города поручил своему заместителю Сергею Хорошуну принять все необходимые меры в отношении строительных компаний, вплоть до отзыва разрешения на строительство.

Также Асет Исекешев поручил всем городским управлениям и службам, в чьем ведении находятся объекты транспортно-социальной инфраструктуры, немедленно приступить к устранению недостатков по пандусам, созданию условий для лиц с ограниченной возможностью. Департаменту комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане, прокуратуре совместно с управлением архитектуры поручено провести ревизию имеющихся пандусов, обеспечить их переоборудование.

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