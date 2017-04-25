Исекешев поручил подчиненным «снять галстуки и выходить в поле»

На расширенном совещании аким столицы Асет Исекешев потребовал от управления природных ресурсов и регулирования природопользования и акимов районов обеспечить чистку гребного канала, русла реки Сарыбулак, убрать весь мусор. Акимам района поручил активизировать работу, в течение недели выстроить работу с мусоровывозящими предприятиями по уборке, очистке и благоустройству города. В период с 6 до 8 утра заместители акима, акимы районов и все руководители городских служб должны производить объезд объектов и докладывать текущую ситуацию.

«Надо признать, что все службы ослабили контроль, поэтому акимам районов поручаю завершить в кратчайшие сроки работу по ликвидации мусорных свалок. Куда смотрят все госорганы, прокуратура, природоохранная полиция, департамент экологии. У вас есть все полномочия. Необходимо не сидеть в кабинетах, а снять галстуки, выйти в поле и навести порядок», — потребовал аким.

Также аким раскритиковал работу строительных организаций за нарушение правил благоустройства. Ряд претензий Исекешев предъявил руководителям компаний «Экатон строй инвест», «Эксполис инвестментс» и «Премиум логистик».

«Пункты мойки колес отсутствуют, мусор не вывозится со строительных площадок, и качество этих домов подвергается сомнению. Нам необходимо вывести на качественно новый уровень культуру строительства», — возмутился аким.

Глава города поручил своему заместителю Сергею Хорошуну принять все необходимые меры в отношении строительных компаний, вплоть до отзыва разрешения на строительство.