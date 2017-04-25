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08:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Заместителем главы администрации Уфы назначен Рустем Газизов

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем главы администрации Уфы по вопросам кадров, связи, учета и распределения жилья назначен Рустем Газизов. Искандер Сираев, занимавший этот пост ранее, назначен директором Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.

Рустем Газизов родился в 1983 году в Чишминском районе Башкортостана. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.

Трудился на различных предприятиях. С 2010 года работал в администрации Калининского района Уфы: начальником отдела по работе с отдаленными территориями, заместителем главы по связям с общественностью и работе с населением, заместителем главы по связям с общественностью и кадрам.

С марта 2015 года работал заведующим отделом по взаимодействию с общественными институтами, заместителем начальника управления — заведующим отделом по взаимодействию с политическими партиями Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.

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