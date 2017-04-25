Заместителем главы администрации Уфы назначен Рустем Газизов

Рустем Газизов родился в 1983 году в Чишминском районе Башкортостана. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.

Трудился на различных предприятиях. С 2010 года работал в администрации Калининского района Уфы: начальником отдела по работе с отдаленными территориями, заместителем главы по связям с общественностью и работе с населением, заместителем главы по связям с общественностью и кадрам.