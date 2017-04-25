Евгений Куйвашев назначил начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Вячеслав Данилов окончил факультет специального машиностроения УГТУ-УПИ, в 2005 году — Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов», в 2010 году — Московскую международную высшую школу бизнеса по специальности «МВА — стратегический менеджмент и предпринимательство». В 2012 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской правовой академии Минюста РФ по программе «Юриспруденция». В 2017 году окончил магистратуру кафедры транспорта и дорожного строительства Уральского лесотехнического университета по специальности «Строительство».

В 2008 Вячеслав Данилов году был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. В этом же году возглавил аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя главы местной администрации.

В декабре 2012 года перешёл на работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» на должность заместителя начальника. С марта этого года исполнял обязанности начальника ведомства.

Управление автомобильных дорог Свердловской области уполномочено осуществлять дорожную деятельность в отношении сети дорог регионального значения. В частности, ведомство организует работы по содержанию, ремонту и капитальному строительству автодорог. В оперативном ведении Управления находится свыше тыс. автодорог общей протяженностью более 11 тыс. км.