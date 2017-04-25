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08:59 (мск), источник: Nur.kz

Ержан Казыханов встретился с Дональдом Трампом

Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту США.

Источник: Nur.kz

Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки Ержан Казыханов 24 апреля вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу, сообщает пресс-служба МИД РК.

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В ходе состоявшейся беседы в Белом доме Казыханов передал президенту США слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В рамках встречи посол Казахстана отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

В свою очередь, Дональд Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости, а также вклад нашей страны в обеспечение международной и региональной безопасности.

Президент США выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений и высказал поддержку предстоящей Международной специализированной выставке.

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