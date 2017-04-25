Ержан Казыханов встретился с Дональдом Трампом

В ходе состоявшейся беседы в Белом доме Казыханов передал президенту США слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В рамках встречи посол Казахстана отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

В свою очередь, Дональд Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости, а также вклад нашей страны в обеспечение международной и региональной безопасности.