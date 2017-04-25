Ержан Казыханов встретился с Дональдом Трампом
Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту США.
Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту США.
Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки Ержан Казыханов 24 апреля вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу, сообщает
В ходе состоявшейся беседы в Белом доме Казыханов передал президенту США слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В рамках встречи посол Казахстана отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической,
В свою очередь, Дональд Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости, а также вклад нашей страны в обеспечение международной и региональной безопасности.
Президент США выразил заинтересованность в расширении