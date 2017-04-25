Кадыров сообщил о встрече муфтия Чечни с президентом Сирии
Президент Сирии Башар Асад провел встречу с муфтием Чечни
Президент Сирии Башар Асад провел встречу с муфтием Чечни
Муфтий Чечни прибыл в Сирию по приглашению министра по делам религии Сирии Муххамада Абдельсаттар
Кроме того, Башар Асад «подчеркнул особую важность гуманитарной помощи и решения о строительстве приютов для
Был решен вопрос с выдачей дипломов россиянам, окончившим университет Дамаска или защитившим в нем диссертацию. Глава Чечни добавил, что муфтий Чечни и президент Сирии обговорили открытие филиала дамасского университета в Грозном.
Ранее стало известно, что в Сирию 20 апреля был направлен новый батальон чеченской военной полиции на смену вернувшимся с Ближнего Востока чеченским военным. Как сообщал в интервью телеканалу RT Рамзан Кадыров, в Сирию были направлены военные, которые имели опыт антитеррористической борьбы.