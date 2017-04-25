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08:54 (мск), источник: РБК

Кадыров сообщил о встрече муфтия Чечни с президентом Сирии

Президент Сирии Башар Асад провел встречу с муфтием Чечни Салах-Хаджи Межиевым в Дамаске. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Муфтий Чечни прибыл в Сирию по приглашению министра по делам религии Сирии Муххамада Абдельсаттар аль-Саида. По словам Кадырова, президент Сирии поблагодарил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова «за помощь и поддержку в трудные для народа Сирии дни».

Кроме того, Башар Асад «подчеркнул особую важность гуманитарной помощи и решения о строительстве приютов для детей-сирот в Алеппо и Дамаске», а также выразил признательность за инвестирование фондом восстановления исторической мечети в Алеппо, сообщил Рамзан Кадыров.

Также муфтий и президент Сирии договорились о сотрудничестве в сфере образования

Был решен вопрос с выдачей дипломов россиянам, окончившим университет Дамаска или защитившим в нем диссертацию. Глава Чечни добавил, что муфтий Чечни и президент Сирии обговорили открытие филиала дамасского университета в Грозном.

Ранее стало известно, что в Сирию 20 апреля был направлен новый батальон чеченской военной полиции на смену вернувшимся с Ближнего Востока чеченским военным. Как сообщал в интервью телеканалу RT Рамзан Кадыров, в Сирию были направлены военные, которые имели опыт антитеррористической борьбы.

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