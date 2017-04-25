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09:01 (мск), источник: Вести - Пермь

Глава региона провел прием граждан

В приемной Президента России врио губернатора Прикамья Максим Решетников провел прием граждан. О чем спросили главу края простые пермяки?

Источник: Вести - Пермь

В приемной Президента России глава региона Максим Решетников провел прием граждан. Первое обращение касалось необходимости строительства новой детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми.

Сейчас три участковых терапевта принимают пациентов в приспособленном помещении, для узких специалистов попросту нет места. Однако на сегодня уже готов проект нового здания, в мае должен определиться подрядчик, который приступит к строительству уже этим летом.

Татьяна Каменева: «Если уже в этом году начнется строительство, то, конечно, это уже решит проблему. По крайней мере, родители наши многие успокоятся, потому что каждый день мы слышим от них вопрос — когда же будет у нас новая поликлиника, когда будут условия соответствовать».

Другая проблема касается газификации Нытвы. Местные жители с этим вопросом обращались уже не раз. И сегодня, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. К концу года более 300 домовладений в городе получат доступ к голубому топливу.

И наконец, книга памяти Пермского края будет доступна в электронном виде. Сегодня составлено уже 16 томов с именами прикамцев, погибших на полях Великой Отечественной. Сейчас они представлены только в бумажном виде, но информация постоянно пополняется. И для того чтобы сделать ее доступной для всех на интернет-сайте, необходимо дополнительное выделение средств.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: «У пермяков сейчас большой запрос на эту информацию, постольку поскольку и Бессмертный полк, и в целом большой интерес к своим корням, поэтому нам эту работу надо сделать как можно быстрее. Нашли деньги, которые необходимы на эту работу, я думаю, они уже в мае к вам поступят, и вы можете эту работу ускорить».

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