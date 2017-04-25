Украине в три раза сократили финансовую помощь
В проекте бюджета США на 2018 год указано на 68,8% меньше объема финансовой помощи Украины, чем в текущем году. Таким образом сумма изменится с 570 млн долларов на 177 млн долларов.
В проекте бюджета США на 2018 год указано на 68,8% меньше объема финансовой помощи Украины, чем в текущем году. Таким образом сумма изменится с 570 млн долларов на 177 млн долларов.
Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на документ Госдепа, который попал в руки журналистов.
Отметим, президент США Дональд Трамп предупреждал о своей политике «Америка прежде всего».