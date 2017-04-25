Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Киев оказался не готов к аресту транзитного газа «Газпрома»
Надежда Ручка ждет первенца
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Уральский онколог наживался на пациентах
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22Цвет нации
08:52 (мск), источник: Ictv.ua

Украине в три раза сократили финансовую помощь

В проекте бюджета США на 2018 год указано на 68,8% меньше объема финансовой помощи Украины, чем в текущем году. Таким образом сумма изменится с 570 млн долларов на 177 млн долларов.

Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на документ Госдепа, который попал в руки журналистов.

Отметим, президент США Дональд Трамп предупреждал о своей политике «Америка прежде всего».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
12-летняя японка дебютирует в MMA против 24-летней соперницы
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь