Сергей Тен посетил с рабочей поездкой Заларинский район Приангарья

Депутат Государственный Думы РФ Сергей Тен в ходе рабочей поездки в Заларинский район Иркутской области принял участие в отчете мэра района Владимира Самойловича за 2016 год. В том числе, парламентарий отчитался о первых шагах своей работы в новом созыве федерального парламента. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Депутат отметил, что с момента выборов в Государственную Думу России прошло не так много времени, а часть наказов, полученных во время избирательной кампании, уже удается выполнять.

«В частности, по моей инициативе в правительстве Иркутской области создана рабочая группа по повышению доступности услуг связи в сельской местности. Проект предусматривает организацию инфраструктуры связи в 219 населенных пунктах на территории Иркутской области. В Заларинском районе в 2017 году планируется, что связь появится в селах Бабагай, Бажир, Новочеремхово, Черемшанка, а также в деревнях Большая Заимка и Романенкина, Тыреть 2-я и Заблагар», — подчеркнул Сергей Тен.

Депутат отметил, что благодаря совместной работе с правительством региона и депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Иркутской области Заларинский район впервые, начиная с 2013 года, получил более 7 млн рублей по партийному проекту «Народные инициативы» — ранее средства получали лишь отдельные поселения в составе района. Еще один совместный проект завершается в этом году — строительство ФОКа в поселке Тыреть.

«В качестве одного из примеров эффективного взаимодействия с властью “на местах”, депутат назвал сохранение муниципальных дорожных фондов. В 2017 году региональный дорожный фонд составит свыше 10 млрд рублей. На строительство дорог будет направлено 3,8 млрд рублей; на ремонт и капитальный ремонт — 1,55 млрд рублей; на содержание — 1,94 млрд рублей; на субсидии муниципалитетам (в том числе, по федеральному проекту “Безопасные и качественные дороги”) — 2,3 млрд рублей», — сказал депутат.