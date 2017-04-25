В Горсовете предложили вернуться к прямым выборам мэра Омска, но с условием
С идеей возвратить народное голосование выступил депутат омского Горсовета Сокин.
С идеей возвратить народное голосование выступил депутат омского Горсовета Сокин.
Сегодня, 25 апреля, на заседании Омского городского совета должны были обсуждать инициативу депутата от фракции «Единая Россия» Алексея Сокина. Депутат предложил отправить на рассмотрение в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра Омска.
Но, как сообщают «Коммерческие вести», Сокин свой вопрос с повестки снял. Депутат намерен вернуться к своей идее в другой раз. Сокин пояснил: он предлагает, чтобы в этом году мэра выбрал Горсовет, а к общенародному голосованию можно будет вернуться с новым созывом городского парламента.