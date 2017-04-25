В Горсовете предложили вернуться к прямым выборам мэра Омска, но с условием

Сегодня, 25 апреля, на заседании Омского городского совета должны были обсуждать инициативу депутата от фракции «Единая Россия» Алексея Сокина. Депутат предложил отправить на рассмотрение в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра Омска.

Но, как сообщают «Коммерческие вести», Сокин свой вопрос с повестки снял. Депутат намерен вернуться к своей идее в другой раз. Сокин пояснил: он предлагает, чтобы в этом году мэра выбрал Горсовет, а к общенародному голосованию можно будет вернуться с новым созывом городского парламента.