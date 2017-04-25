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09:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Чайка назначил нового прокурора Верхней Пышмы: предшественник переведен в Екатеринбург

На должность прокурора уральского города Верхняя Пышма назначен младший советник юстиции Данил Амиров. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Амиров имеет высшее юридическое образование, в 2007 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 2007 года, последовательно занимая должности помощника, старшего помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2011 года Данил Амиров занимал должность заместителя прокурора Верхней Пышмы. Имеет поощрения правами Генерального прокурора РФ.

Как уточнили в надзорном ведомстве, ранее занимавший должность прокурора Верхней Пышмы Андрей Иньшаков в ноябре 2016 года был назначен прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга.

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