Чайка назначил нового прокурора Верхней Пышмы: предшественник переведен в Екатеринбург

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Амиров имеет высшее юридическое образование, в 2007 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 2007 года, последовательно занимая должности помощника, старшего помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2011 года Данил Амиров занимал должность заместителя прокурора Верхней Пышмы. Имеет поощрения правами Генерального прокурора РФ.

Как уточнили в надзорном ведомстве, ранее занимавший должность прокурора Верхней Пышмы Андрей Иньшаков в ноябре 2016 года был назначен прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга.