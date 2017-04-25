Борис Дубровский о проблеме с водоснабжением в Локомотивном: Это стыдно и уже не смешно

На аппаратном совещании с замами и министрами Борис Дубровский отметил, что поселковые власти уже вторую неделю не могут решить проблему с водой. «Это стыдно и уже не смешно! — возмутился губернатор и добавил, что, по его мнению, такая ситуацию стала возможной «из-за низкого уровня компетенции и квалификации специалистов на местах».

Борис Дубровский поручил своему заму Сергею Шалю профессионально подключиться к решению этого вопроса. «Сейчас поселку Локомотивному нужна вода, на постоянной основе, а не кое-как, с перебоями», — заявил губернатор. Глава региона распорядился восстановить водоснабжение поселка в течение двух суток.

Как уже сообщало агентство, в период с 3 по 10 апреля на магистральном водоводе поселка произошло несколько порывов. С 10 апреля вода в дома подавалась по графику.

Ночью 15 апреля в поселке Локомотивный произошел повторный порыв на водоводе. Обследование показало, что требуется замена 250 метров трубы диаметром 400 миллиметров. С 9 утра 14 апреля в Локомотивном введен режим «Повышенная готовность». Глава администрации Локомотивного Владимир Моисеенко доложил о завершении ремонтных работ к вечеру 17 апреля. Но до сих пор вода в котельную поступает из резервной емкости. Жители и соцсфера обеспечивается привозной водой по графику.