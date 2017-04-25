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10:05 (мск), источник: Интерфакс

Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Корабли Каспийской флотилии вышли в море и приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщили во вторник агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южного военного округа.

«В учениях задействованы ракетные корабли “Татарстан” и “Дагестан”, малые ракетные корабли “Град Свияжск”, “Углич” и “Великий Устюг”, малые артиллерийские корабли “Волгодонск”, “Астрахань” и “Махачкала”, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер “П-351” “Грачонок”, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота», — сказал собеседник агентства.

Осенью 2015 года ракетный корабль «Дагестан», а также малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» дважды наносили удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» из акватории Каспийского моря по целям террористических группировок в Сирии.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Внезапная?
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