Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии

«В учениях задействованы ракетные корабли “Татарстан” и “Дагестан”, малые ракетные корабли “Град Свияжск”, “Углич” и “Великий Устюг”, малые артиллерийские корабли “Волгодонск”, “Астрахань” и “Махачкала”, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер “П-351” “Грачонок”, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота», — сказал собеседник агентства.

Осенью 2015 года ракетный корабль «Дагестан», а также малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» дважды наносили удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» из акватории Каспийского моря по целям террористических группировок в Сирии.