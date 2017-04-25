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10:10 (мск), источник: СуперОмск

Омские депутаты обсудили отказ на повторное участие в мэрских выборах

На комитет ОГС по вопросам местного самоуправления были внесены поправки в Решение № 512 о порядке выборов мэра, одними из которых стали предложения увеличить сроки каждого из этапов конкурса и ввести дополнительные ограничения для заявителей.

«Вторая дата проведения конкурса должна быть не ранее чем через 30 дней после подачи заявления — некоторые справки нужно собирать месяц, например, об отсутствии судимости. Собеседования проводить не ранее чем через 10 дней после регистрации кандидатов», — выступил депутат Алексей Ложкин.

Кроме того, было предложено отказывать в регистрации заявителям, которые уже участвовали в конкурсе, но сами сняли свои кандидатуры. Отметим, что таких на предыдущих выборах было трое.

«Одни выборы мы уже провалили, “великолепная восьмерка” показала, как надо голосовать — выбрали двух кандидатов, которые потом отказались. Мы идем просто по старой схеме, по которой провалились выборы», — заявил Ложкин.

Напомним, два отобранных комиссией кандидата — министр труда Владимир Куприянов и молодой предприниматель Андрей Ерошевич — набрали по восемь голосов выборщиков.

В результате большинством голосов предложения Ложкина были отклонены.

«По срокам в нашем решении не содержится никакого ограничения, этот пункт можно оставить на рассмотрение конкурсной комиссии. По добровольно отказавшимся кандидатам действительно у нас такой нормы нет, и я думаю, это упущение, но думаю, это можно урегулировать решением конкурсной комиссии, голосовать против этих лиц», — прокомментировала председатель ОГС Галина Горст.

Так, по словам одного из выборщиков, депутата Николая Чиракова, комиссия уже обсуждала эти предложения и готова принять соответствующие решения по крайней мере касаемо сроков конкурса.

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