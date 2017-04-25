Медведев проводит совещание в правительстве Омской области

Дмитрий Медведев: «Во время поездок по регионам я стараюсь сесть за руль и проехаться по дорогам, вот так и сегодня сделали. Люди, которые живут в Омске, пишут на эту тему, поступает множество обращений по дорогам.

Должно быть снижено количество аварийных участков дорог в полтора раза. У меня не первое региональное совещание, но в Омске эта проблема особенно важна, поэтому я позвал федеральных служащих и заслушаю региональные власти".

Виктор Назаров: «Перед нами задача не просто сделать дороги, но сделать качественно. В прошлом году мы недоосвоили 380 миллионов, но это произошло из-за подтопления. 68 процентов дорожного фонда будет направлено на реконструкцию и капремонт дорог.150 населённых пунктов в прошлом году попали под подтопление.

Спасибо министерству транспорта, деньги поступили вовремя, никогда такого не было, чтобы в феврале уже деньги поступили в бюджет. До 30 сентября работы будут завершены. Более 150 тысяч квадратных метров будет отремонтировано в популярных местах общего пользования. К 1 ноября завершим проект по формирования городской среды".

Дмитрий Медведев: «Не деньги освоить, а работы выполнять качественно. Осваивать деньги у нас умеют, в том числе и дорожники».

Докладывает первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих: «Федерация выделила 1,3 миллиарда Омской области в прошлом году. Работы были в прошлом году закончены достаточно поздно. Использовано недостаточное количество материала было. Для Омской области планы очень амбициозны по дорогам.

На сети Омской агломерации имеется 70 мест концентрации аварий, к 2018 году их сократят до 35. Будет установлено 340 знаков и 30 светофоров. Только 13 апреля деньги попали в муниципалитет, хотя выделены были 21 февраля. Поэтому, учитывая конкурсные процедуры, придется выполнять работы в сжатые сроки.

Дмитрий Медведев: «На три вещи хочу обратить внимание. Надо сделать всё, чтобы была совместная работа. Нужно провести все процедуры, все законы трактовать и поставить на исполнение. Там, где дефекты — следствие некачественных работ, пусть подрядчики все сделают по гарантии. Дороги, которые ремонтируют каждый год, нам не нужны. Обеспечить систему обратной связи для жителей региона с областными властями, эту работу нужно организовать».