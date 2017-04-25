Суд отказал принять к производству жалобу адвоката Юревича

«Суд принял решение об отказе в принятии жалобы к производству в порядке статьи 125 уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с отсутствием предмета обжалования», — пояснили агентству в суде.

Помощник председателя суда также уточнила, что в суд не поступало других жалоб или ходатайств от адвокатов Юревича.

В апреле адвокат Игорь Трунов подал жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга на возбуждение в отношение его подзащитного уголовного дела по статье «Клевета».

Как уже сообщало агентство, следственный комитет заочно предъявил обвинение Михаилу Юревичу в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, ч.2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России.

По версии следствия, общая сумма взяток, которые Юревич систематически получал от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко (осужденного за получение взятки), составляет 26 миллионов рублей.

Кроме того, Юревич подстрекал первого вице-губернатора Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Клеветнический сюжет был показан в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнут на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

Адвокат Михаила Юревича руководителю четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК РФ в Екатеринбурге ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного.