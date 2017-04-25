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10:36 (мск), источник: Om1.ru

Из-за усиленных мер безопасности в Омске на совещание к Медведеву прессу запускали за два часа

Кремлевские журналисты прибыли за час до мероприятия, но тоже успели утомиться в ожидании.

Сегодня, 25 апреля, в Омске находится премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он приехал на культурный форум «Единой России», где на площадках выступят такие звезды как кинорежиссер Станислав Говорухин и актер Сергей Безруков.

В час дня должно стартовать совещание в Заксобрании Омской области по дорогам с участием председателя российского правительства, и местных журналистов собрали за два часа до действа. В фойе облправительства представителей служб правопорядка собралось больше, чем прессы.

Правда, камеры и ноутбуки представителей досматривали чисто символически. После чего всех журналистов централизованно провели в пресс-центр Заксобрания, и велели выходить только «в случае большой нужды». Рядом поставили кулер с водой.
Кремлевских журналистов привезли за час до совещания.

Среди прессы был также корреспондент Первого канала Михаил Акинченко, который держался отдельно. Другая московская пресса бурно обсуждала, велика ли по размеру Омская область.

Однако через некоторое время пришли модераторы и увели всех фотографов и видеоператоров в зал совещаний. Тем временем московские коллеги продолжали отпускать шутки про отдаленность Омска от европейской части России.

Тем временем омские журналисты коротают время за ожиданием высокопоставленного федерального гостя, делая селфи вроде «Шел второй час ожидания Медведева». Кто-то не выдержал и включил музыку советских бардов.

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