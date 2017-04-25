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10:51 (мск), источник: Обозреватель

Минюст определил нового главного люстратора

Ранее Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции Блок Петра Порошенко.

Конкурс на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции выиграла нынешняя и.о. директора департамента Анастасия Задорожная.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как отмечается, Задорожная является главным специалистом отдела правового обеспечения и научно аналитической работы департамента люстрации, а 17 марта Минюст назначил ее исполняющим обязанности директора департамента люстрации.

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В 2010 году она окончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение».

Ранее Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барны.

Как сообщал «Обозреватель», подавшая в отставку в ноябре 2016 года с поста директора Департамента Татьяна Козаченко одобрила назначение своей помощницы Анны Калынчук на вакантную должность, поскольку 23-летняя девушка является молодой и мотивированной.

В то же время Минюст передумал назначать Калинчук главным люстратором. После этого был объявлен открытый конкурс на вакантную должность.

В конце 2016 и в начале 2017 годов Минюст проводил два конкурса на должность главного люстратора, но так и не смог никого выбрать.

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