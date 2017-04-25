Минюст определил нового главного люстратора

Как отмечается, Задорожная является главным специалистом отдела правового обеспечения и научно аналитической работы департамента люстрации, а 17 марта Минюст назначил ее исполняющим обязанности директора департамента люстрации.

В 2010 году она окончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение».

Ранее Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барны.

Как сообщал «Обозреватель», подавшая в отставку в ноябре 2016 года с поста директора Департамента Татьяна Козаченко одобрила назначение своей помощницы Анны Калынчук на вакантную должность, поскольку 23-летняя девушка является молодой и мотивированной.

В то же время Минюст передумал назначать Калинчук главным люстратором. После этого был объявлен открытый конкурс на вакантную должность.

В конце 2016 и в начале 2017 годов Минюст проводил два конкурса на должность главного люстратора, но так и не смог никого выбрать.