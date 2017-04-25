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11:04 (мск), источник: РБК

Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем автомобиля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что старается лично за рулем автомобиля проверить состояние дорог в регионах страны. По его словам, «ситуация далека от идеальной», поскольку 40% региональных трасс не соответствует требованиям.

Источник: РИА "Новости"

Состояние дорог в России премьер-министр Дмитрий Медведев старается контролировать лично, находясь за рулем автомобиля. Об этом он, как сообщает «РИА Новости», заявил на совещании по вопросам дорожного строительства Омской области.

Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ

Премьер назвал ситуацию с дорогами в стране «далеко не идеальной».

«Ситуация и в стране, и, конечно, в Омской области, она, мягко говоря, далека от идеальной, причем по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70% сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствует эксплуатационным требованиям», — добавил премьер.

Медведев также заявил, что подрядчики должны отвечать за качество дорог и их ремонт.

По словам премьера, «нам не нужны дороги, которые монтируются на несколько месяцев».

«Нужно, конечно, не деньги освоить, а работы выполнить в положенные сроки. Осваивать деньги у нас, к сожалению, умеют, в том числе и дорожники, а нам нужны качественно выполненные работы по восстановлению дорог», — подчеркнул Медведев.

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«По поводу дефектов, которые были выявлены по итогам зимы [в Омской области], зимы у нас суровые, снега много, тем не менее есть гарантийные обязательства подрядчиков: там, где выявленные дефекты являются следствием некачественного проведения работ, необходимо в рамках гарантийных сроков все это исправить», — пояснил Медведев.

В начале апреля правительство распределило 10 млрд руб. между 49 российскими регионами, которые предназначены для строительства дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Наибольшее количество средств на дороги, согласно постановлению правительства, получит Республика Крым. Туда на эти цели будет направлен 1 млрд руб. В Белгородскую область в рамках распределения отправится 435,7 млн руб., а в Севастополь на развитие дорожных сетей будет направлено 400 млн руб. Наименьшее количество средств на строительство дорог, как следует из документа, в свою очередь получат республики Марий Эл (121,3 млн руб.), Хакасия (119,2 млн руб.), Камчатский край (120,8 млн руб.), а также Магаданская область (97,2 млн руб.).

В январе 2017 года правительство выделило регионам 8,3 млрд руб. на строительство сельских дорог. Больше всего на строительство сельских дорог получат Башкортостан (634 млн руб.), Татарстан (578 млн руб.), Удмуртия (520 млн руб.) и Омская область (464 млн руб.). ​

Комментарии
4
анатолий Лысенко-Шариков
Неправда!У нас не доверяют!
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wasbas
НО денег то нет ?? Все в фондах,благотворительных ??
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Евгений Краснов
Показали гостевой маршрут и все довольны дорогами. _ули показуху устраивать?
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