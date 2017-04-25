Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем автомобиля

Состояние дорог в России премьер-министр Дмитрий Медведев старается контролировать лично, находясь за рулем автомобиля. Об этом он, как сообщает «РИА Новости», заявил на совещании по вопросам дорожного строительства Омской области.

Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения.

Премьер назвал ситуацию с дорогами в стране «далеко не идеальной».

«Ситуация и в стране, и, конечно, в Омской области, она, мягко говоря, далека от идеальной, причем по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70% сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствует эксплуатационным требованиям», — добавил премьер.

Медведев также заявил, что подрядчики должны отвечать за качество дорог и их ремонт.