Евгений Куйвашев прилетит в Сочи, чтобы обсудить запуск уральского «Сириуса» и поддержать игроков «Урала»

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, юные спортсмены вместе с Евгением Куйвашевый посетят «Золотое сечение».

По словам директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, ожидается, что старт проекта «Золотое сечение» будет дан на ИННОПРОМе. И глава региона намерен в Сочи обсудить участие в работе форума представителей «Сириуса». Планируется, что уже в августе уральский центр примет первую смену. Возможно, юные спортсмены «Урала» войдут в число первых воспитанников регионального центра по работе с талантливой молодежью. Дальнейшую реализацию проекта «Золотое сечение» глава Среднего Урала также намерен обсудить в «Сириусе».

У юных футболистов, которых Евгений Куйвашев везет в Сочи, есть еще одна важная миссия — поддержать старших товарищей по клубу в поединке с клубом «Локомотив», который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт». На кону — участие «шмелей» в Еврокубках, и юные спортсмены, рассчитывает глава региона, помогут создать для взрослой команды правильный эмоциональный настрой, поддержать уральский клуб.

«Из каждой команды едет по два-три лучших игрока. Поездка на матч с участием взрослых коллег и наставников — поощрение за отличные спортивные результаты. Мы уверены, что команда покажет отличную игру, слаженность, красивые атаки и голы. Все это будет не только приятной поездкой для ребят, но чрезвычайно плодотворной для обучения полезным навыкам. Тем более, ребята из команды 2011 года буквально на днях обыграли команду Нижнего Новгорода и вышли в Финал первенства России, которое пройдет 19 июня в Москве», — сказал тренер детской команды ФК «Урал» Олег Кокорев.

Вице-президент ФК «Урал» Александр Левин считает, что такая поездка для молодых ребят из футбольной спортивной школы «Урал», «как для нас с вами полет в космос, для них это событие № 1».

«Евгений Владимирович сказал, что ребята обязательно должны посмотреть, как их старшие товарищи играют, это будет исторический матч», — отметил он.

Напомним, Свердловская область стала пилотным регионом, где выстраивается системная работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей в рамках сотрудничества с образовательным центром «Сириус». Договоренности о взаимодействии лидер региона установил в 2016 с фондом «Талант и успех». Сегодня в регионе формируется единый информационный банк данных талантливых детей по перспективным направлениям, в том числе, науке, спорту, искусству и другим.