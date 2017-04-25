Собянин рассказал, когда завершится реконструкция улиц в центре Москвы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Реконструкцию улиц в историческом центре Москвы по программе «Моя улица» могут завершить в течение двух-трех лет, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет. Это — постоянный процесс улучшений.

«Чтобы люди чувствовали себя комфортно, и через 50, и через 100 лет на улицах Москвы надо будет высаживать деревья, ремонтировать фасады, решать множество других проблем. Причем некоторые из них мы сегодня и представить себе не можем», — рассказал Собянин РИА Новости.