Собянин рассказал, когда завершится реконструкция улиц в центре Москвы
Реконструкцию улиц в историческом центре Москвы по программе «Моя улица» могут завершить в течение
Реконструкцию улиц в историческом центре Москвы по программе «Моя улица» могут завершить в течение
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Реконструкцию улиц в историческом центре Москвы по программе «Моя улица» могут завершить в течение
По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет. Это — постоянный процесс улучшений.
«Чтобы люди чувствовали себя комфортно, и через 50, и через 100 лет на улицах Москвы надо будет высаживать деревья, ремонтировать фасады, решать множество других проблем. Причем некоторые из них мы сегодня и представить себе не можем», — рассказал Собянин РИА Новости.
Собянин напомнил, что, к примеру, еще 10 лет назад в столице никто не думал о городском
Программа “Моя улица” — тоже проект не на год-два. Тем не менее, надеюсь, что в течение 2−3 ближайших лет мы сможем завершить реконструкцию основных улиц исторического центра.
После этого, по словам мэра, городу предстоит благоустраивать небольшие улицы, переулки и жилые районы, «в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей».
«Уже в этом году мы определили несколько десятков “знаковых мест” — популярных бульваров, площадей, скверов во всех округах Москвы, которые будут благоустроены не хуже, чем центральные улицы. Например, в Зеленограде планируем реконструировать площадь Юности, а на востоке — Сиреневый бульвар», — уточнил Собянин.
Масштабный проект благоустройства «Моя улица» первоначально подразумевал фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысяч). В рамках программы в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В 2017 году в программу благоустройства вошло более 80 городских территорий, в частности, планируется благоустроить район строящегося парка «Зарядье», завершить реконструкцию Садового и Бульварного колец и Тверской улицы. Также в Москве появится новая площадь — Хохловская и благоустроенная площадь Тверской заставы.