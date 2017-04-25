Премьер-министр Медведев проехал по дорогам Омска

Сегодня председатель правительства Российской Федерации работает в Омске. Одна из тем его визита касается состояния дорого в регионе.

«Это важная тема для всех территорий, — сказал Дмитрий Медведев. — Во время визитов я сажусь за руль и еду по дорогам, сейчас мы так же поступили с Виктором Ивановичем (губернатором Назаровым — ред.) и проверили дороги Омска. Общую картину составить можно. По всей стране ситуация, мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы были отремонтированы на 70 процентов, то региональные лишь на 40».