Премьер-министр Медведев проехал по дорогам Омска
Губернатор Назаров пообещал до сентября отремонтировать часть городских магистралей.
Губернатор Назаров пообещал до сентября отремонтировать часть городских магистралей.
Сегодня председатель правительства Российской Федерации работает в Омске. Одна из тем его визита касается состояния дорого в регионе.
«Это важная тема для всех территорий, — сказал Дмитрий Медведев. — Во время визитов я сажусь за руль и еду по дорогам, сейчас мы так же поступили с Виктором Ивановичем (губернатором Назаровым — ред.) и проверили дороги Омска. Общую картину составить можно. По всей стране ситуация, мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы были отремонтированы на 70 процентов, то региональные лишь на 40».
Глава российского правительства провёл с губернатором Омской области совещание по вопросам строительства и ремонта дорог.
Напомним: в прошлом году омичка Екатерина Черненко дозвонилась на прямую линию президента Российской Федерации Владимира Путина и пожаловалась на плохое состоянии дорог. Глава государства призвал привести в порядок омские улицы. Тогда ремонт магистралей Омска и сельских дорог Омской области активизировался, и к 300-летию областного центра, которое отмечалось в августе 2016 года, была отремонтирована 21 улица, почти все работы были выполнены ещё до основных праздничных событий.
Одна из тем встречи касалась качества ремонтных и строительных дорог. Медведев призвал быть жёстким в отношении с подрядчиками: всё, что касается гарантийных сроков, должно быть выполнено в срок.