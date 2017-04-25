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11:09 (мск), источник: АиФ Омск

Премьер-министр Медведев проехал по дорогам Омска

Губернатор Назаров пообещал до сентября отремонтировать часть городских магистралей.

Сегодня председатель правительства Российской Федерации работает в Омске. Одна из тем его визита касается состояния дорого в регионе.

«Это важная тема для всех территорий, — сказал Дмитрий Медведев. — Во время визитов я сажусь за руль и еду по дорогам, сейчас мы так же поступили с Виктором Ивановичем (губернатором Назаровым — ред.) и проверили дороги Омска. Общую картину составить можно. По всей стране ситуация, мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы были отремонтированы на 70 процентов, то региональные лишь на 40».

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Глава российского правительства провёл с губернатором Омской области совещание по вопросам строительства и ремонта дорог.

Напомним: в прошлом году омичка Екатерина Черненко дозвонилась на прямую линию президента Российской Федерации Владимира Путина и пожаловалась на плохое состоянии дорог. Глава государства призвал привести в порядок омские улицы. Тогда ремонт магистралей Омска и сельских дорог Омской области активизировался, и к 300-летию областного центра, которое отмечалось в августе 2016 года, была отремонтирована 21 улица, почти все работы были выполнены ещё до основных праздничных событий.

Одна из тем встречи касалась качества ремонтных и строительных дорог. Медведев призвал быть жёстким в отношении с подрядчиками: всё, что касается гарантийных сроков, должно быть выполнено в срок.

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