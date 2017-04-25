Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву задержан на 72 часа

С утра в доме вицэ-мэра столицы Нистора Грозаву идут обыски. Офицеры НАЦ нагрянули также к главе Управления транспорта Игорю Гамрецкому. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о строительстве в Кишиневе платных парковок. Фигурируют в нем чиновники мэрии и предприниматели. Договор об организации платных автостоянок муниципалитет заключил с австрийской компанией в конце 2015-го года. При этом фирму Парклейтсистем учредили.

В сентябре 2015-го, всего за месяц до объявления тендера на проведение работ. НАЦ открыл уголовное дело по факту превышения служебных полномочий при подписании контракта. Руководство компании-подрядчика со своей стороны настаивает на законности договора.