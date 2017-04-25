Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
«Жаль, я люблю эту страну": Сафонову запретили въезд на Украину
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11:33 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев рассказал, сколько он ждал очереди на квартиру

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал жителям Астаны, сколько лет он стоял в очереди на квартиру, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Tengrinews

«Будучи молодым специалистом, я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет. Сейчас время другое. Без усилий нельзя добиться ничего. Для того, чтобы достичь успеха, нужно работать не покладая рук, и в результате вы пожнете плоды своего труда», — сказал Глава государства на встрече с жителями одного из жилых массивов района «Сарыарка» в Астане.

Читайте также
Назарбаев: Многие организации только и ждут, когда им выделят средства

Ранее, выступая на совещании по вопросам подготовки к выставке EXPO-2017, Президент раскритиковал городские власти за халатность в отношении «резиновых» квартир и объявлений о быстрой прописке.

«Социально уязвимые пусть получают квартиры арендные, постепенно платят и потом покупают. Все остальные, государственные чиновники больше всего, 40 тысяч стоит — пусть становятся в программу. Мы им зарплату для этого платим — жилстройсбережения, кредиты, ипотека. Мы уже перешагнули в другую эпоху, одной ногой стоим там, а приучаем людей к иждивенчеству. И так уже льготы по всему, по кредитам даем», — сказал Назарбаев.

Он также отметил, что из-за незаконного получения регистрации некоторые очередники получают квартиры через месяц после приезда в Астану, а горожане, которые давно работают и вкладывают деньги в бюджет города, не могут получить жилье.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назарбаев рассказал, сколько он ждал очереди на квартиру
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать заключение экспертов по «Матильде»
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь