Назарбаев рассказал, сколько он ждал очереди на квартиру

«Будучи молодым специалистом, я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет. Сейчас время другое. Без усилий нельзя добиться ничего. Для того, чтобы достичь успеха, нужно работать не покладая рук, и в результате вы пожнете плоды своего труда», — сказал Глава государства на встрече с жителями одного из жилых массивов района «Сарыарка» в Астане.

Ранее, выступая на совещании по вопросам подготовки к выставке EXPO-2017, Президент раскритиковал городские власти за халатность в отношении «резиновых» квартир и объявлений о быстрой прописке.

«Социально уязвимые пусть получают квартиры арендные, постепенно платят и потом покупают. Все остальные, государственные чиновники больше всего, 40 тысяч стоит — пусть становятся в программу. Мы им зарплату для этого платим — жилстройсбережения, кредиты, ипотека. Мы уже перешагнули в другую эпоху, одной ногой стоим там, а приучаем людей к иждивенчеству. И так уже льготы по всему, по кредитам даем», — сказал Назарбаев.