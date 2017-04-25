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11:42 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Депутаты Новосибирска требуют у области вернуть деньги городу

Депутаты Горсовета решили обратиться к правительству области и потребовать вернуть средства НДФЛ.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирские депутаты требует вернуть городу 3,5 млрд рублей от НДФЛ. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Вице-спикер Горсовета депутатов Ренат Сулейманов в ходе сессии, которая прошла сегодня, 25 апреля, вынес такое предложение. По словам вице-спикера, осенью 2014 года власти Новосибирска перечислили в казну областную казну 10% НДФЛ, который собрали в городе. Из-за этого мегаполис лишился 3,5 миллиардов рублей.

Сулейманов предложил народным избранникам обратиться к Законодательному собранию области и потребовать вернуть эти деньги городу. Парламентарии поддержали данную инициативу.

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