Депутаты Новосибирска требуют у области вернуть деньги городу
Депутаты Горсовета решили обратиться к правительству области и потребовать вернуть средства НДФЛ.
Депутаты Горсовета решили обратиться к правительству области и потребовать вернуть средства НДФЛ.
Новосибирские депутаты требует вернуть городу 3,5 млрд рублей от НДФЛ. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
Сулейманов предложил народным избранникам обратиться к Законодательному собранию области и потребовать вернуть эти деньги городу. Парламентарии поддержали данную инициативу.