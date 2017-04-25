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11:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сотрудника минлеса Иркутской области уволили из-за сокрытия имущества

Сотрудника министерства лесного комплекса Иркутской области уволили из-за неверно указанных сведений в декларации о доходах.

Об этом 25 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее были выявлены факты нарушений в предоставлении сведений о доходах и имуществе у нескольких сотрудников министерства. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, один из руководителей территориального отдела министерства лесного комплекса не указал принадлежащее супруге парковочное место в Иркутске, а главный специалист-эксперт территориального отдела министерства — принадлежащий супруге земельный участок в Сочи. Государственный инспектор межрайонного отдела службы по охране и пользованию животного мира не указал принадлежащий ему автомобиль.

В связи с этим 7 апреля было проведено заседание комиссии министерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссия рассмотрела 27 докладов о результатах проверок. «По результатам заседания применены взыскания в виде замечаний в отношении 17 сотрудников ведомства. К двум гражданским служащим применены взыскания в виде выговора. С формулировкой “В связи с утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему” уволен один сотрудник», — сообщил начальник отдела государственной гражданской службы и кадров министерства лесного комплекса Иркутской области Бэлигто Дулмажапов.

Все взыскания применены на основании пункта 2 части 1 статьи 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Подробная информация о проведенной проверке и сведения о доходах размещены на официальном сайте министерства лесного комплекса Иркутской области в разделе «Противодействие коррупции».

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