Рустэм Хамитов посетил промышленные и инфраструктурные объекты Челябинской области

В Челябинске руководитель республики вместе с губернатором области Борисом Дубровским побывал в индустриальном парке «Станкомаш», созданном в 2015 году для развития высокотехнологичных производств приоритетных отраслей промышленности и реализации проектов импортозамещения. Его общая площадь составляет 180 га. Производственную деятельность на территории парка осуществляют 7 резидентов.

Совместное российско-итальянское предприятие ООО «СП Конар-Чимолаи» выпускает сложные и крупногабаритные металлоконструкции для зданий и сооружений. Его продукция используется при строительстве «Лахта центра» (Санкт-Петербург) — самого высокого делового комплекса в Европе, а также стадиона «Арена Волгоград» — одной из площадок предстоящего Чемпионата мира по футболу — 2018.

Ещё одно предприятие — АО «Конар» — специализируется на изготовлении деталей и узлов для нефтегазовой отрасли. Завод располагает собственным инженерным центром, сборочно-испытательным комплексом, измерительными лабораториями. Продукция завода востребована и в Башкортостане. Налажено сотрудничество с такими республиканскими предприятиями, как «Башнефть», «Туймазыхиммаш», «ОЗНА», а также нефтяным и авиационным университетами.

В числе резидентов индустриального парка — производитель насосного оборудования АО «Транснефть Нефтяные Насосы». Высокотехнологичное предприятие обладает полным циклом производства от разработки конструкторской документации до полномасштабных испытаний и входит в программу импортозамещения.

Рустэм Хамитов посетил производственные участки, где ознакомился с технологией производства продукции и ассортиментом выпускаемого оборудования, оценил условия работы персонала. Глава Башкортостана также осмотрел строительную площадку завода по производству электродвигателей для нефтяной промышленности АО «Русские электрические двигатели». Строительство предприятия начато в апреле 2016 года, запуск производства запланирован на 2018 год.

В рамках визита Глава Башкортостана также посетил конноспортивный комплекс «Рифей» в поселке Кременкуль. Комплекс создан в 2009 году и занимает 47 га территории.

Более 160 спортсменов совместно со специалистами занимаются учебно-тренировочной деятельностью по олимпийским видам конного спорта — конкур, выездка, троеборье. Воспитанники челябинской школы принимают активное участие в соревнованиях российского и международного уровня. На территории комплекса также работает детский досуговый центр.

По словам руководства «Рифея», дальнейшее развитие предполагается по двум основным направлениям: с 2017 года на территории комплекса начнётся строительство парка активного отдыха и спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью федерального уровня.

Перед входом в комплекс была установлена башкирская юрта, и делегацию республики встречали мелодии курая. Рустэм Хамитов осмотрел тренировочные площадки, манеж, административные и вспомогательные помещения, оценил показательные выступления спортсменов-конников.

Глава Башкортостана побывал и в конюшне, где пообщался с сотрудниками и тренерами центра. Они рассказали, что часто принимают участие в различных соревнованиях, в том числе на уфимском ипподроме «Акбузат». Рустэм Хамитов отметил, что в конюшне не хватает лошадей башкирской породы, и обещал помочь с решением этого вопроса.