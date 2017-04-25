Дубровский создал Региональный стратегический комитет
РСК появился взамен существовавшего с 2001 года Совета по стратегическому планированию и развитию.
РСК появился взамен существовавшего с 2001 года Совета по стратегическому планированию и развитию.
В Челябинской области создан Региональный стратегический комитет — соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности губернатора Евгений Редина опубликовано на официальном сайте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию Челябинской области и реализации приоритетных проектов постановляю создать Региональный стратегический комитет», — говорится в документе.
РСК появился взамен существовавшего с 2001 года Совета по стратегическому планированию и развитию.
Председательствовать в новой структуре будет губернатор Борис Дубровский, его заместителем утвержден
Региональный стратегический комитет станет постоянным совещательным органом при губернаторе. Его основными задачами являются подготовка предложений по разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития Челябинской области, определение важнейших задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения и ключевых параметров для формирования перечня приоритетных проектов.