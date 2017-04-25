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12:17 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский создал Региональный стратегический комитет

РСК появился взамен существовавшего с 2001 года Совета по стратегическому планированию и развитию.

В Челябинской области создан Региональный стратегический комитет — соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности губернатора Евгений Редина опубликовано на официальном сайте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию Челябинской области и реализации приоритетных проектов постановляю создать Региональный стратегический комитет», — говорится в документе.

РСК появился взамен существовавшего с 2001 года Совета по стратегическому планированию и развитию.

Председательствовать в новой структуре будет губернатор Борис Дубровский, его заместителем утвержден вице-губернатор Руслан Гаттаров. Среди членов РСК, в том числе, глава Магнитогорска Сергей Бердников, руководитель областного УФНС Михаил Бирюк, министр культуры Алексей Бетехтин, заместитель директора ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина» Олег Голиков, начальник Госжилинспекции Олег Датских, президент ЮУТПП Федор Дегтярев, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, вице-губернаторы Вадим Евдокимов и Олег Климов, председатель регионального отделения «Деловой России» Константин Захаров, руководитель УФАС Анна Козлова, министры здравоохранения, образования и науки, тарифного регулирования и энергетики, дорожного хозяйства и транспорта, социальных отношений, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, общественной безопасности, главный федеральный инспектор Артем Пушкин, председатель Заксобрания Владимир Мякуш и другие.

Региональный стратегический комитет станет постоянным совещательным органом при губернаторе. Его основными задачами являются подготовка предложений по разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития Челябинской области, определение важнейших задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения и ключевых параметров для формирования перечня приоритетных проектов.

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