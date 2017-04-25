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13:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Названа дата выборов губернатора Калининградской области

На общественно-политическом совете обсуждали выборы губернатора области. Они назначены на 10 сентября.

Старт выборной кампании будет дан в первой половине июня.

Также местные выборы пройдут и в 7 муниципалитетах. В Пионерском, к примеру, жители определят состав депутатов городского округа.

Сейчас началась подготовка избирательных участков. Всего их будет 196. Прозвучало предложение не устраивать избирательные участки на 2 этаже зданий. Людям с ограниченными возможностями сложно туда добираться. Эта просьба будет учтена, пообещали в Избиркоме. К выборам запустят новое мобильное приложение. Кроме информации о кандидатах, там можно узнать адрес своего избирательного участка.

Инесса Винярская, председатель областной избирательной комиссии:

— Там будет раздел «найти свой избирательный участок», куда достаточно занести адрес регистрации из паспорта. Мы обращаем особое внимание, чтобы избиратели не занесли туда адрес нахождения, и пошли не на тот участок. Сопровождаем и картинкой о том, как это сделать. Заносятся сведения о месте регистрации и тут же графический адрес избирательного участка.

Мобильное приложение будет работать до окончания выборов губернатора. Потом его приостановят. Возобновится работа приложения к выборам президента России.

Комментарии
1
КРИВОЙ СЕКТОР
огласите список претендента !))))))))))
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