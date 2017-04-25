Киртоакэ прокомментировал обыски в мэрии Кишинева

Примар (мэр) столицы удивился, что следственные действия проводятся спустя значительный промежуток времени после открытия уголовного дела, в то время как «сейчас в столице полным ходом ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия».

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ считает, что антикоррупционные органы республики начали обыски в примэрии в «неподходящее время», пишет Sputnik Moldova.

Дорин Киртоакэ выступил с обращением к жителям и предприятиям столицы

Во вторник утром в доме вице-примара Кишинева Нистора Грозаву прошли обыски. Ранее было открыто уголовное дело по факту заключения контракта между примэрией столицы и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице Молдовы.

В начале апреля муниципальный советник от фракции Партии социалистов Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети Facebook ответ НАЦ на запрос о законности заключения контракта столичной мэрии и фирмой EME Parkleitsystem GmBH об организации платных парковок в Кишиневе.

Центр открыл уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий — ред.), которое на данный момент находится в стадии расследования.