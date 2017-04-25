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12:14 (мск), источник: Sputnik.md

Киртоакэ прокомментировал обыски в мэрии Кишинева

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ высказался о проводимых во вторник обысках в здании местной администрации столицы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ считает, что антикоррупционные органы республики начали обыски в примэрии в «неподходящее время», пишет Sputnik Moldova.

Примар (мэр) столицы удивился, что следственные действия проводятся спустя значительный промежуток времени после открытия уголовного дела, в то время как «сейчас в столице полным ходом ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия».

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Во вторник утром в доме вице-примара Кишинева Нистора Грозаву прошли обыски. Ранее было открыто уголовное дело по факту заключения контракта между примэрией столицы и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице Молдовы.

В начале апреля муниципальный советник от фракции Партии социалистов Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети Facebook ответ НАЦ на запрос о законности заключения контракта столичной мэрии и фирмой EME Parkleitsystem GmBH об организации платных парковок в Кишиневе.

Центр открыл уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий — ред.), которое на данный момент находится в стадии расследования.

Не так давно мэрия выступила с заявлением, что нашла способ борьбы с нерегламентированными парковками. В будущем жители Кишинева будут платить за стоянку автомобилей даже в собственных дворах. Деньги уйдут австро-венгерской компании.

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