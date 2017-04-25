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12:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: Заксобрание просто хочет управлять деньгами

Губернатор Иркутской области прокомментировал поправки в Устав региона.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Заксобрания хотят управлять появившимися высокими доходами региона, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции в Москве сегодня, 25 апреля. По мнению главы области, в этом нет ничего плохого, главное, чтобы они несли ответственность за свои решения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Я считаю, что у нас Заксобрание за последние полтора года работы нашей команды увидело, что появилось достаточно большое количество финансовых ресурсов. В прошлом году мы установили рекорд по сбору налогов за всю историю Иркутской области. Естественно, депутаты захотели поучаствовать в принятии решений о том, куда эти деньги направить. Ряд депутатов выступили с инициативой, чтобы распределение мер соцподдержки проводилось через законопроекты, а не через постановления губернатора. Всем же хочется покомандовать. Это не самое плохое качество людей. Главное, чтобы они несли за это ответственность», — прокомментировал Сергей Левченко.

Напомним, законодательная инициатива депутатов Заксобрания Иркутской области о лишении главы региона части права устанавливать меры соцподдержки стала самым крупным событием 49-й сессии ЗС. В течение часа депутаты и приглашенные лица спорили о том, почему инициатива должна или не должна быть принята. Спикер ЗС Сергей Брилка просил не искать в решении политических моментов, но это не представляется возможным в свете внезапно возникшего недопонимания между ветвями власти и приближающимися выборами в региональный парламент.

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