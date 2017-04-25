Аксенов: Ни один дом в Крыму не будет построен без паркомест

Аксенов подчеркнул, что разработать такой документ его заставила хаотичная застройка, особенно в приморской зоне, которая вышла за все разумные рамки.

— В четверг на градостроительном совете будем обсуждать меры, как провести мониторинг, остановить незаконное строительство и только после этого начать строить. Ни одно здание и ни один жилой дом не будет построен без парковок. Нет паркомест — никто никаких каланчей лепить не будет на двух-трех сотках.

При этом Аксенов назвал ориентировочные нормативы обеспечения новостроек паркоместами: в Симферополе — одно паркоместо на квартиру, а в Ялте и Евпатории — два паркоместа на квартиру.