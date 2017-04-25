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14:56 (мск), источник: "Российская газета"

Аксенов: Ни один дом в Крыму не будет построен без паркомест

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на выездном заседании Совета министров РК в Ленино прокомментировал свое распоряжение о запрете на капитальное строительство в муниципалитетах полуострова до 1 января 2018 года.

Источник: AP 2017

Аксенов подчеркнул, что разработать такой документ его заставила хаотичная застройка, особенно в приморской зоне, которая вышла за все разумные рамки.

— В четверг на градостроительном совете будем обсуждать меры, как провести мониторинг, остановить незаконное строительство и только после этого начать строить. Ни одно здание и ни один жилой дом не будет построен без парковок. Нет паркомест — никто никаких каланчей лепить не будет на двух-трех сотках.

При этом Аксенов назвал ориентировочные нормативы обеспечения новостроек паркоместами: в Симферополе — одно паркоместо на квартиру, а в Ялте и Евпатории — два паркоместа на квартиру.

Напомним, глава Крыма подписал распоряжение о запрете всех работ по реконструкции и капстроительству до 1 января 2018 года в восьми городах и шести районах полуострова. Документы на каждый объект проверит созданный на прошлой неделе архитектурно-градостроительный совет республики.

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