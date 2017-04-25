Дмитрию Медведеву показали крепость, собор и подарили монеты
Исторические объекты вместе с ним осмотрели министр культуры Мединский и полпред Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Исторические объекты вместе с ним осмотрели министр культуры Мединский и полпред Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Дмитрий Медведев посетил Омскую крепость и Воскресенский собор в сопровождении Виктора Назарова, Владимира Мединского и Сергея Меняйло, сообщает
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«Крепость была хорошо расположена. Умели наши предки выбирать места», — сказал Медведев.
Также он побывал в Воскресенском соборе, который восстановили к 300-летию Омска. В музейной части в цокольном этаже делегацию встретил клуб «Кованная рать» в облачении царских стрельцов. Они показали оружие, элементы мундиров и кольчуги собственного изготовления.
Также Медведеву подарили сувенирные монеты, которые изготовили участники клуба.