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13:02 (мск), источник: АиФ Омск

Дмитрию Медведеву показали крепость, собор и подарили монеты

Исторические объекты вместе с ним осмотрели министр культуры Мединский и полпред Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Дмитрий Медведев посетил Омскую крепость и Воскресенский собор в сопровождении Виктора Назарова, Владимира Мединского и Сергея Меняйло, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Председателю правительства рассказали о реконструкции шести зданий историко-культурного комплекса.

«Крепость была хорошо расположена. Умели наши предки выбирать места», — сказал Медведев.

Также он побывал в Воскресенском соборе, который восстановили к 300-летию Омска. В музейной части в цокольном этаже делегацию встретил клуб «Кованная рать» в облачении царских стрельцов. Они показали оружие, элементы мундиров и кольчуги собственного изготовления.

Также Медведеву подарили сувенирные монеты, которые изготовили участники клуба.

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