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13:05 (мск), источник: Югополис

Замминистра здравоохранения Кубани оштрафована за отписки журналистам

В Краснодарском крае это первый случай административного наказания за непредоставление журналистам запрашиваемой информации.

О конфликтной ситуации рассказала на ресурсе Civitas собственный корреспондент Фонда защиты гласности в Южном федеральном округе Галина Ташматова.

В октябре прошлого года главный редактор «Народной газеты Северского района» Александр Харченко направил редакционный запрос в министерство здравоохранения Краснодарского края с просьбой предоставить информацию о количестве участников федеральной программы «Земский доктор» по каждому муниципальному образованию.

Вместо этих сведений ему прислали общие данные о программе, о количестве ее участников в целом по всему региону, то есть типичную чиновничью отписку. Редактор обратился с жалобой в прокуратуру Краснодарского края, которая также пришла к выводу, что ответ чиновников не содержит запрашиваемой редакцией информации. Было возбуждено дело об административном правонарушении и передано на рассмотрение в суд.

Мировой судья судебного участка № 63 ЦВО Краснодара Е. Соловьева, рассмотрев поступившее из краевой прокуратуры дело об административном правонарушении в отношении заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Ларисы Кадзаевой, установила, что, являясь должностным лицом, Л. Кадзаева допустила несвоевременное передачу организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами. Указанная информация была направлена в адрес главного редактора только в ходе проведения проверки прокуратурой края по жалобе последнего на бездействие чиновников.

Суд признал Кадзаеву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

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