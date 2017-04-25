Досым Сатпаев решил выйти из Общественного совета при ЕНПФ

«Изначально сама идея создания данного совета, несмотря на ее спорность и скептицизм многих, показалась для меня одной из интересных (возможно, слишком оптимистических) возможностей превратить данный совет в новую публичную площадку, где поднимались бы неудобные вопросы, которые касаются развития всей пенсионной системы Казахстана, и предлагались бы решения существующих проблем, в первую очередь с точки зрения простых вкладчиков. Тем более, с политической точки зрения, неэффективная, непрозрачная пенсионная система — это потенциальная социальная бомба, которая может рано или поздно взорваться. Это один из тех оголенных нервов социально-экономической конструкции всего государства, который сейчас вызывает большое раздражение у многих граждан, — объяснил Сатпаев.

Вместе с ним из совета вышли экономист Рахим Ошакбаев и глава попечительского совета ОФ «Финансовая свобода» Ботагоз Жуманова. По словам Сатпаева, причиной выхода являются разногласия с ЕНПФ по поводу того, чем должен заниматься совет, в каком направлении двигаться и какие вопросы поднимать.

Он рассказал, что на прошлой неделе прошло третье заседание общественного совета, где состоялся довольно жесткий, временами эмоциональный, но честный разговор, который показал, что руководство ЕНПФ и некоторые члены совета решили сузить акценты деятельности ОС, занимаясь только повышением эффективности в основном самого ЕНПФ.

«Кстати, с этой целью в рамках совета, на втором заседании, уже были созданы две рабочие группы. Одна по коммуникациям для повышения прозрачности работы ЕНПФ. А другая — аналитическая, для повышения эффективности ЕНПФ с учетом интересов вкладчиков. Но с нашей точки зрения мы должны были идти дальше и не ограничивать себя только сферой деятельности ЕНПФ, ведь какой смысл лечить руку, если болеет весь организм? Кстати, именно поэтому 12 апреля текущего года по моей инициативе мы провели первую за долгие годы открытую экспертную дискуссию: “Пенсионная система РК. Есть ли скелеты в шкафу?”, где поднимались вопросы по всей пенсионной системе страны. Как председателю совета, мне хотелось, чтобы после этой дискуссии общественный совет определил более широкий круг проблемных вопросов и поисков их решения, которые могли бы быть адресованы не только ЕНПФ или Нацбанку РК, но и правительству», — продолжил Сатпаев.

На этом круглом столе было предложено создать третью рабочую группу, где могли бы анализироваться эти проблемы и предлагаться необходимые решения. По его словам, это предложение не было принято ни руководством ЕНПФ, ни некоторыми членами совета.

Напомним, Общественный совет при ЕНПФ был создан в январе 2017 года. За это время Общественный совет собрал предложения и рекомендации от граждан Казахстана по реформированию существующей пенсионной системы страны, большинство из которых уже были переданы лично председателю Нацбанка РК Данияру Акишеву, а также руководству ЕНПФ.