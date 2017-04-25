Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
13:01 (мск), источник: Tengrinews

Досым Сатпаев решил выйти из Общественного совета при ЕНПФ

Председатель Общественного совета при ЕНПФ Досым Сатпаев решил выйти из состава объединения. Об этом он сообщил корреспонденту Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Вместе с ним из совета вышли экономист Рахим Ошакбаев и глава попечительского совета ОФ «Финансовая свобода» Ботагоз Жуманова. По словам Сатпаева, причиной выхода являются разногласия с ЕНПФ по поводу того, чем должен заниматься совет, в каком направлении двигаться и какие вопросы поднимать.

«Изначально сама идея создания данного совета, несмотря на ее спорность и скептицизм многих, показалась для меня одной из интересных (возможно, слишком оптимистических) возможностей превратить данный совет в новую публичную площадку, где поднимались бы неудобные вопросы, которые касаются развития всей пенсионной системы Казахстана, и предлагались бы решения существующих проблем, в первую очередь с точки зрения простых вкладчиков. Тем более, с политической точки зрения, неэффективная, непрозрачная пенсионная система — это потенциальная социальная бомба, которая может рано или поздно взорваться. Это один из тех оголенных нервов социально-экономической конструкции всего государства, который сейчас вызывает большое раздражение у многих граждан, — объяснил Сатпаев.

Читайте также
Казахстанцев ждет еще одна пенсионная реформа

Он рассказал, что на прошлой неделе прошло третье заседание общественного совета, где состоялся довольно жесткий, временами эмоциональный, но честный разговор, который показал, что руководство ЕНПФ и некоторые члены совета решили сузить акценты деятельности ОС, занимаясь только повышением эффективности в основном самого ЕНПФ.

«Кстати, с этой целью в рамках совета, на втором заседании, уже были созданы две рабочие группы. Одна по коммуникациям для повышения прозрачности работы ЕНПФ. А другая — аналитическая, для повышения эффективности ЕНПФ с учетом интересов вкладчиков. Но с нашей точки зрения мы должны были идти дальше и не ограничивать себя только сферой деятельности ЕНПФ, ведь какой смысл лечить руку, если болеет весь организм? Кстати, именно поэтому 12 апреля текущего года по моей инициативе мы провели первую за долгие годы открытую экспертную дискуссию: “Пенсионная система РК. Есть ли скелеты в шкафу?”, где поднимались вопросы по всей пенсионной системе страны. Как председателю совета, мне хотелось, чтобы после этой дискуссии общественный совет определил более широкий круг проблемных вопросов и поисков их решения, которые могли бы быть адресованы не только ЕНПФ или Нацбанку РК, но и правительству», — продолжил Сатпаев.

На этом круглом столе было предложено создать третью рабочую группу, где могли бы анализироваться эти проблемы и предлагаться необходимые решения. По его словам, это предложение не было принято ни руководством ЕНПФ, ни некоторыми членами совета.

Напомним, Общественный совет при ЕНПФ был создан в январе 2017 года. За это время Общественный совет собрал предложения и рекомендации от граждан Казахстана по реформированию существующей пенсионной системы страны, большинство из которых уже были переданы лично председателю Нацбанка РК Данияру Акишеву, а также руководству ЕНПФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Женщина обвинила врачей в гибели новорожденной дочки в Экибастузе
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать выводы экспертов по «Матильде»
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь