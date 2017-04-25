Гордума Екатеринбурга лишила депутатов-прогульщиков голоса

25 апреля гордума Екатеринбурга приняла решение лишить права голоса депутатов, прогуливающих заседания комиссий, сообщает «Уралинформбюро».

По предложению вице-спикера Виктора Тестова, депутаты должны будут предупреждать председателей комиссий о пропуске заседаний по уважительной причине. Прогульщикам запретят выступать в гордуме по вопросам, которые обсуждались в их отсутствие.

Примечательно, что «алиби» сможет себе обеспечить любой желающий — никаких доказательств не потребуется. «Мы все-таки склонны верить коллегам на слово. Но если потом выяснится, что сказал, что болеет, а сам находился на горнолыжном курорте — больше мы таким верить не будем», — пояснил В. Тестов.