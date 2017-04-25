Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
22Цвет нации
13:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гордума Екатеринбурга лишила депутатов-прогульщиков голоса

Их также могут урезать в деньгах.

Источник: УралИнформБюро

25 апреля гордума Екатеринбурга приняла решение лишить права голоса депутатов, прогуливающих заседания комиссий, сообщает «Уралинформбюро».

По предложению вице-спикера Виктора Тестова, депутаты должны будут предупреждать председателей комиссий о пропуске заседаний по уважительной причине. Прогульщикам запретят выступать в гордуме по вопросам, которые обсуждались в их отсутствие.

Примечательно, что «алиби» сможет себе обеспечить любой желающий — никаких доказательств не потребуется. «Мы все-таки склонны верить коллегам на слово. Но если потом выяснится, что сказал, что болеет, а сам находился на горнолыжном курорте — больше мы таким верить не будем», — пояснил В. Тестов.

Он заявил «Уралинформбюро», что до конца месяца рассчитывает добиться более серьезного ужесточения регламента работы депутатов. Неделю назад вице-спикер внес в гордуму предложение лишать прогульщиков компенсаций на выплату зарплат помощникам и аренду приемных — порядка 100 тысяч рублей в месяц. Эта инициатива была воспринята в штыки, и ее рассмотрение отложили. Но Тестов все же уверен, что борьба за дисциплину сдвинется с мертвой точки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В детдоме Санкт-Петербурга 5 лет насиловали детей
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь