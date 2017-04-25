Число особо-охраняемых природных территорий в Перми увеличится с 14 до 17

Начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Андрей Ярославцев доложил депутатам на Пермской городской думе о планах мэрии создать внутри города ещё три особо-охраняемые природные территории (ООПТ), которые характеризуются ценностью и уникальностью древесных пород: Бордовские лесные культуры (площадью 543 кв. м), Глушихинский ельник (чуть более 1 га), Изовской (1 га).