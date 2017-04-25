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13:21 (мск), источник: NewsKo

Число особо-охраняемых природных территорий в Перми увеличится с 14 до 17

Начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Андрей Ярославцев доложил депутатам на Пермской городской думе о планах мэрии создать внутри города ещё три особо-охраняемые природные территории (ООПТ), которые характеризуются ценностью и уникальностью древесных пород: Бордовские лесные культуры (площадью 543 кв. м), Глушихинский ельник (чуть более 1 га), Изовской (1 га).

Думцы поддержали создание новых ООТП.

Напомним, сейчас в городе существует 14 ООПТ: Черняевский лес, сад им. Горького, Закамский бор, Сосновый бор, Липовая гора, Верхнекурьинский, Утиное болото, Мотовилихинский пруд, Новокрымский пруд, Егошихинское кладбище, Андроновский лес, Сарматский смешанный лес, долина реки Россохи.

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