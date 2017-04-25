Число особо-охраняемых природных территорий в Перми увеличится с 14 до 17
Начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Андрей Ярославцев доложил депутатам на Пермской городской думе о планах мэрии создать внутри города ещё три
Начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Андрей Ярославцев доложил депутатам на Пермской городской думе о планах мэрии создать внутри города ещё три
Думцы поддержали создание новых ООТП.
Напомним, сейчас в городе существует 14 ООПТ: Черняевский лес, сад им. Горького, Закамский бор, Сосновый бор, Липовая гора, Верхнекурьинский, Утиное болото, Мотовилихинский пруд, Новокрымский пруд, Егошихинское кладбище, Андроновский лес, Сарматский смешанный лес, долина реки Россохи.