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13:22 (мск), источник: NewsKo

Антон Удальёв назначен вице-премьером краевого правительства

И.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальёв назначен заместителем председателя правительства Пермского края.

В новой должности он будет курировать вопросы ЖКХ и Региональную службу по тарифам, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

К своим новым обязанностям он приступает с 28 апреля.

Врио руководителя УФАС будет назначен Александр Плаксин.

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