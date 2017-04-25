Антон Удальёв назначен вице-премьером краевого правительства

В новой должности он будет курировать вопросы ЖКХ и Региональную службу по тарифам, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

К своим новым обязанностям он приступает с 28 апреля.

Врио руководителя УФАС будет назначен Александр Плаксин.