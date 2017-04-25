Антон Удальёв назначен вице-премьером краевого правительства
И.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальёв назначен заместителем председателя правительства Пермского края.
И.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальёв назначен заместителем председателя правительства Пермского края.
В новой должности он будет курировать вопросы ЖКХ и Региональную службу по тарифам, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
К своим новым обязанностям он приступает с 28 апреля.
Врио руководителя УФАС будет назначен Александр Плаксин.