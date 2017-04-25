Демократическая коалиция выдвинет Константина Окунева в качестве единого кандидата на выборы губернатора

Он сообщил, что по итогам непростых переговоров сформировано ядро демократической коалиции, в которую вошли Движение автомобилистов России, общественно-политическое движение «Выбор» Константина Окунева и еще «ряд ключевых фигур». Они принципиально договорились о выдвижении на предстоящие губернаторские выборы господина Окунева.



Экс-депутат не уточнил, от какой партии будет выдвинут их кандидат (согласно закону «О выборах губернатора Пермского края» в выборах могут участвовать только кандидаты от партий — «Ъ»), отметив, что сейчас ведутся переговоры с разными партиями, их итог станет известен к середине мая. «Совершенно точно исключено выдвижение нашего кандидата от “Единой России”, а также КПРФ и ЛДПР — они приняли свои решения, фактически устранились от участия в выборах, и будут поддерживать кандидатов, которые намерены какие-то свои задачи решать, но только не задачи победы. А наш кандидат должен бороться за победу», — подчеркнул господин Похмелкин.



Сам Константин Окунев заявил о своем желании участвовать в губернаторских выборах 12 апреля, тогда он также не исключил взаимодействия как с Виктором Похмелкиным, так и с другими представителями демкоалиции. Ранее «Единая Россия» выдвинула двух кандидатов на праймериз по выборам губернатора — врио главы региона Максима Решетникова и депутата заксобрания Сергея Клепцина. Озвучили своих потенциальных претендентов на пост губернатора и реготделения КПРФ и ЛДПР — первых может представить столичный адвокат, член ЦК КПРФ Ирина Филатова, вторых — координатор реготделения, депутат заксобрания Олег Постников. В реготделении «Справедливой России» вопрос подбора кандидата пока не решен.