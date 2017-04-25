Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Кремль ответил на обвинения об обмане Путина Кадыровым
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
22Цвет нации
13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Демократическая коалиция выдвинет Константина Окунева в качестве единого кандидата на выборы губернатора

Пермский политик Константин Окунев может стать единым кандидатом на выборы губернатора Прикамья от единой демократической коалиции. Об этом сегодня заявил экс-депутат Госдумы, лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Он сообщил, что по итогам непростых переговоров сформировано ядро демократической коалиции, в которую вошли Движение автомобилистов России, общественно-политическое движение «Выбор» Константина Окунева и еще «ряд ключевых фигур». Они принципиально договорились о выдвижении на предстоящие губернаторские выборы господина Окунева.

Экс-депутат не уточнил, от какой партии будет выдвинут их кандидат (согласно закону «О выборах губернатора Пермского края» в выборах могут участвовать только кандидаты от партий — «Ъ»), отметив, что сейчас ведутся переговоры с разными партиями, их итог станет известен к середине мая. «Совершенно точно исключено выдвижение нашего кандидата от “Единой России”, а также КПРФ и ЛДПР — они приняли свои решения, фактически устранились от участия в выборах, и будут поддерживать кандидатов, которые намерены какие-то свои задачи решать, но только не задачи победы. А наш кандидат должен бороться за победу», — подчеркнул господин Похмелкин.

Сам Константин Окунев заявил о своем желании участвовать в губернаторских выборах 12 апреля, тогда он также не исключил взаимодействия как с Виктором Похмелкиным, так и с другими представителями демкоалиции. Ранее «Единая Россия» выдвинула двух кандидатов на праймериз по выборам губернатора — врио главы региона Максима Решетникова и депутата заксобрания Сергея Клепцина. Озвучили своих потенциальных претендентов на пост губернатора и реготделения КПРФ и ЛДПР — первых может представить столичный адвокат, член ЦК КПРФ Ирина Филатова, вторых — координатор реготделения, депутат заксобрания Олег Постников. В реготделении «Справедливой России» вопрос подбора кандидата пока не решен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Но я не подлюга, это факт»
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь