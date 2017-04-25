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13:27 (мск), источник: СуперОмск

Малькевич вставил шутку про Джигурду в своей речи премьер-министру Медведеву

В Омске продолжает свою работу культурный форум «Единой России» под председательством премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Руководитель площадки «Историческая память», гендиректор «12 канала» Александр Малькевич разразился богатой на эпитеты и выразительные средства языка речью о положении омских музеев.

Так, начал Малькевич говорить об истории Омской области, отметив, что первооткрывателю Сибири, Ермаку Тимофеевичу так мало места уделено в культуре страны.

«Про Ермака не было снято ни фильмов, ни крупномасштабных сериалов. Да, был мини-сериал “Ермак”, но в нем атамана Ивана Кольцо играл Никита Джигурда», — отметил Малькевич, изобразив на лице все неприятие к данной персоне.

В зале раздался смех, а премьер-министр страны Медведев, улыбаясь, переглянулся с известным актером Сергеем Безруковым. Судя по лицам столичных гостей, шутка им приглянулась.

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