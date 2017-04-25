Малькевич вставил шутку про Джигурду в своей речи премьер-министру Медведеву
В Омске продолжает свою работу культурный форум «Единой России» под председательством
В Омске продолжает свою работу культурный форум «Единой России» под председательством
Руководитель площадки «Историческая память», гендиректор «12 канала» Александр Малькевич разразился богатой на эпитеты и выразительные средства языка речью о положении омских музеев.
Так, начал Малькевич говорить об истории Омской области, отметив, что первооткрывателю Сибири, Ермаку Тимофеевичу так мало места уделено в культуре страны.
«Про Ермака не было снято ни фильмов, ни крупномасштабных сериалов. Да, был
В зале раздался смех, а