Малькевич вставил шутку про Джигурду в своей речи премьер-министру Медведеву

Руководитель площадки «Историческая память», гендиректор «12 канала» Александр Малькевич разразился богатой на эпитеты и выразительные средства языка речью о положении омских музеев.

Так, начал Малькевич говорить об истории Омской области, отметив, что первооткрывателю Сибири, Ермаку Тимофеевичу так мало места уделено в культуре страны.

«Про Ермака не было снято ни фильмов, ни крупномасштабных сериалов. Да, был мини-сериал “Ермак”, но в нем атамана Ивана Кольцо играл Никита Джигурда», — отметил Малькевич, изобразив на лице все неприятие к данной персоне.