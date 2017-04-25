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13:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Нижний Тагил готовит заявку на получение статуса ТОРа: в Минэкономразвития она будет направлена до конца года

Нижний Тагил готовит заявку на получение статуса ТОРа. Заявку на создание территории опережающего развития в «Путинграде» планируется направить в Минэкономразвития РФ до конца текущего года. Сегодня на статус резидентов ТОРа в Нижнем Тагиле претендуют уже более 10 предприятий, в основном — субъекты малого и среднего предпринимательства.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских на выездном совещании в Нижнем Тагиле предложил рассмотреть возможность создания высокотехнологичного кластера и проработать ключевые направления диверсификации — именно такого подхода ждут сегодня в Минэкономразвития России.

По данным администрации Нижнего Тагила, заявка города на ТОР почти готова, уточняются и прорабатываются оргвопросы. Кроме того, город оформляет еще одну заявку — на создание индустриального парка.

Инвестиционной точкой роста Нижнего Тагила призван стать и туризм. «Туризм можно сделать одним из видов деятельности в ТОСЭР. Чтобы уходить от монозависимости и тяжелого производства, нужно делать ставку на отрасли, имеющие наибольший потенциал. В Тагиле есть ГЛК “Белая” — обсуждается вторая очередь строительства комплекса, в которую входит горнолыжная деревня, ФОК. Здесь же выход на Чусовую — излюбленное место туристов», — отметил глава инвестиционного ведомства.

Напомним, в прошлом году статус ТОР был присвоен Краснотурьинску. Всего, согласно планам, в Свердловской области должно быть сформировано шесть территорий опережающего развития. Кроме Краснотурьинска и Нижнего Тагила, речь одет об Асбесте, Качканаре, Красноуральске и Серове.

Как сообщалось ранее, основными видами экономической деятельности в Асбесте предлагается определить производство минеральной продукции и добычи полезных ископаемых. В Серове — сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. В Нижнем Тагиле — легкая, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Кроме того, здесь предлагается развивать сферы туризма, образования, медицины и некоторые виды обрабатывающих производств, не связанных с направлениями деятельности близлежащих ТОСЭР и ОЭЗ. В Качканаре — развитие туристического направления, в Красноуральске — обрабатывающие производства и лесное хозяйство.

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