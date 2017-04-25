Китай стал ведущим торговым партнером Башкирии

В аналогичном периоде 2016 года торговлю с 64 странами вели 186 предприятий. В текущем — 196 участников внешнеэкономической деятельности с 69 странами. Экспортных поставок стало больше на 39,2 процента, импортных меньше на 64.

Ведущим торговым партнером в обоих направлениях сейчас является Китай. Туда отправляются пластмассы, каучук и резина, промышленное оборудование и механические устройства, инструменты, оптика, медицинское оборудование. Из Китая в республику завозятся изделия из черных металлов (чугуна и стали), инструменты, ложки и ножи из недрагоценных металлов, продукты органической химии, из продовольствия — соусы. «Совсем не завозятся из Китая алкоголь, соль, уксус, мыло», — отметили на таможне.

В первом квартале прошлого года по импортным декларациям первое место занимали товары из Германии, откуда в республику ввозилась в основном техника, в том числе медицинская. Теперь в лидирующую десятку экспортеров вошли КНР, Нидерланды, Финляндия, Перу, Украина, Турция, Узбекистан, Литва, Япония, США; импортеров — Украина, Германия, Узбекистан, Италия, Испания, Япония, Франция, Турция, Чехия. Первые позиции торговых контактов с начала текущего года покинули Великобритания, Австрия, Польша, Индия.

Внешнеторговый оборот, соответственно, увеличился на 15 процентов и составил 217,1 млн долларов. Из них 90 процентов пришлись на экспорт. В его структуре по стоимости лидирует продукция машиностроения — в основном авиационные двигатели и их части. Показатели экспорта повысились также в части вывоза минеральных продуктов: кубовые остатки ректификации бензола — растворители для технических масел и очистки нефтяных скважин, жидкие продукты пиролиза — сырье для бензина и растворителей.

Импорт сократился на 54 процента. «Это вызвано существенным сокращением ввоза машиностроительной продукции, металлов и изделий из них», — пояснили специалисты таможни.

По отношению к странам СНГ объем экспорта вырос на 7,4 процента, импорта — в 5,4 раза. Данная аналитика ведется по товарам, декларируемым в таможенных пунктах республики, в то время как закупки импорта могут осуществляться со складов, растаможивших товар на других таможнях, уточнили в учреждении.