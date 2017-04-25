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15:19 (мск), источник: Новый Калининград

Башин предложил объединить Светлогорск и Пионерский

Архитектор Александр Башин в своей концепции развития Светлогорска предложил соединить Светлогорск и Пионерский новыми дорогами, а в район посёлка Зори вывести жилую застройку из Светлогорска. Об этом он рассказал в понедельник в «Янтарь-Холле» во время презентации концепции, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«Прежде всего надо заняться развитием двух соседних территорий — Светлогорска и Пионерского. Мы имеем достаточно большую территорию, но она не развита. Мы предлагаем продлить дорогу — тут улица Ленина переходит в Ольховую, и дальше вдоль моря дойти до порта, это будет аналогией центральной улицы, на ней можно было бы формировать объекты курортного назначения. К сожалению устойчивой связи транспортной здесь нет. Вторая дорога, которую необходимо было бы развивать — это окружная вдоль Светлогорска, соединяющаяся тоже с Пионерским и с портом и переходящая в окружную дорогу и уходящая в Отрадное. То есть создав эту артерию, мы бы разгрузили город. В этой части можно было бы разрешить строить жильё, жилые комплексы в районе посёлка Зори, тем самым разгрузив центр от жилой функции», — рассказал архитектор.

Он напомнил, что в советское время территории этих двух муниципалитетов управлялись совместно. «Сегодня уже наверняка созрела такая тема, может быть, подумать о том, чтобы объединить эти два города вместе. Они очень близки, но, к сожалению, развиваются сами по себе. Соединение этих двух городов — очень важная проблема, чтобы они комплексно развивались», — пояснил он.

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