Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газе мифом
Разговоры о дешевом украинском газе являются мифом, а не реалиями, добыча газа в Украине катастрофически упала — минимум в 4 раза.
Разговоры о дешевом украинском газе являются мифом, а не реалиями, добыча газа в Украине катастрофически упала — минимум в 4 раза.
Об этом заявил
Розенко отметил, что «разговоры о дешевом украинском газе — это миф, а не реалии».
«За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала — минимум в 4 раза», — сказал
При этом он добавил, что на сегодня выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным — помогает государство.
«Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, которые имеют 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство», — сказал он.
«Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и богатых, и бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?» — заметил П. Розенко.
По словам
«На сегодняшний день 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий», — отметил он.
Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.