Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газе мифом

«За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала — минимум в 4 раза», — сказал вице-премьер.

Розенко отметил, что «разговоры о дешевом украинском газе — это миф, а не реалии».

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

При этом он добавил, что на сегодня выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным — помогает государство.

«Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, которые имеют 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство», — сказал он.

«Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и богатых, и бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?» — заметил П. Розенко.

По словам вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги.

«На сегодняшний день 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий», — отметил он.

Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.