Отец Ле Пен: ей следовало вести агрессивную кампанию в стиле Трампа
Прежний руководитель «Национального фронта» заявил, что на месте дочери сделал бы иначе.
Прежний руководитель «Национального фронта» заявил, что на месте дочери сделал бы иначе.
Бывший глава партии «Национальный фронт» Франции
«Я думаю, ее кампания была слишком спокойной. Если бы я был на ее месте, я бы вел кампанию в стиле Трампа (президента США), более открытую, агрессивную, против тех, кто несет ответственность за упадок нашей страны, будь он правым или левым», — сказал Ле Пен, передает «Интерфакс».