Отец Ле Пен: ей следовало вести агрессивную кампанию в стиле Трампа

Бывший глава партии «Национальный фронт» Франции Жан-Мари Ле Пен, отец кандидата в президенты страны Марин Ле Пен, полагает, что его дочь неверно вела свою предвыборную кампанию в преддверии первого тура президентских выборов.

«Я думаю, ее кампания была слишком спокойной. Если бы я был на ее месте, я бы вел кампанию в стиле Трампа (президента США), более открытую, агрессивную, против тех, кто несет ответственность за упадок нашей страны, будь он правым или левым», — сказал Ле Пен, передает «Интерфакс».