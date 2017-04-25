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14:02 (мск), источник: Известия.Ру

Отец Ле Пен: ей следовало вести агрессивную кампанию в стиле Трампа

Прежний руководитель «Национального фронта» заявил, что на месте дочери сделал бы иначе.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Бывший глава партии «Национальный фронт» Франции Жан-Мари Ле Пен, отец кандидата в президенты страны Марин Ле Пен, полагает, что его дочь неверно вела свою предвыборную кампанию в преддверии первого тура президентских выборов.

«Я думаю, ее кампания была слишком спокойной. Если бы я был на ее месте, я бы вел кампанию в стиле Трампа (президента США), более открытую, агрессивную, против тех, кто несет ответственность за упадок нашей страны, будь он правым или левым», — сказал Ле Пен, передает «Интерфакс».

Жан-Мари Ле Пен был исключен из возглавляемой им же партии в 2015 году, но как ее основатель остается в «Национальном фронте» влиятельной фигурой.

Комментарии
4
О И
Я думаю, что со своими детьми, родителями, мужьями и тещами они сами пусть разбираются. Знаете поговорку: свои собаки дерутся - чужим лезть не надо. Тут комментаторы сидят, от алиментов прячутся, жен и мужей поменяли с десяток, да в своей семье порядок не наведут, зато в чужую лезть и поучить - это запросто!)))
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Алексей
Папаша прав.
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Михаил
Почуял, что много потеряет в противостоянии с дочерью. Пора бы и подмазаться, если дочь президентом станет.
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