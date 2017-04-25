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13:49 (мск), источник: VN.ru

Три федеральных проекта будут реализованы в Новосибирске

В числе приоритетов — дорожная отрасль, формирование комфортной городской среды и строительство школ.

Еще одна ближайшая задача — поиск средств для подготовки к новому отопительному сезону. Это задачу город не решит без помощи областного правительства. Об этом 25 апреля на 16-й сессии Совета депутатов города Новосибирска рассказал мэр Анатолий Локоть.

«Дорожно-транспортная отрасль — один из главных приоритетов, которому полностью соответствует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги, — сообщил мэр. — Задача, которую я поставил перед профильными подразделениями мэрии и на встрече с руководителями подрядных организаций, — это контроль за соблюдением технологий и качеством ремонтных работ, а также сроками их выполнения. Ремонт должен быть завершен до 31 октября. Гарантийный срок эксплуатации составит 5 лет».

Напомним, что на реализацию программы в 2017 году планируют направить более 1 млрд рублей. По итогам конкурса уже определены четыре подрядные организации («Сибавтобан», «Союздорстрой», «Дорсиб плюс» и «Новосибирскавтодор»). Они уже приступили к подготовительным работам.

Второй приоритетный проект — «Формирование комфортной городской среды». 21 апреля завершилось общественное обсуждение проекта этой муниципальной программы, которая включает два направления: благоустройство дворовых территорий и Михайловской набережной. На эти цели планируют направить 390 млн рублей. Кроме того, на обустройство городской набережной выделено 140 млн рублей из средств областного бюджета в рамках федерального финансирования на подготовку в крупных городах площадок для болельщиков — фан-зон — к чемпионату мира по футболу 2018 года. Предварительный дизайн-проект набережной сейчас находится в открытом доступе: новосибирцы могут принять участие в обсуждении, внести свои замечания и предложения.

«Строительство школ — еще один федеральный проект, который совпадает с нашим приоритетом по развитию социальной инфраструктуры, — напомнил мэр. — Сейчас в Новосибирске идет строительство пяти школ, четыре из которых будут запущены в этом году».

В числе ближайших задач, требующих срочного решения — поиск средств для подготовки кновому отопительному сезону и ранее запланированному ремонту коммунальных сетей. Сейчас у мэрии на это денег нет.

Анатолий Локоть напомнил, что такая ситуация стала следствием корректировки предельных индексов роста тарифов до 4% вместо планируемого ранее повышения на 15%. Силами городского бюджета с проблемой не справиться — вопрос необходимо решать вместе с правительством Новосибирской области.

«Снижение величины роста тарифа прежде всего скажется на холодном водоснабжении и водоотведении, — сказал мэр. — Это отразится и на инвестпрограмме, которую сегодня проводит “Горводоканал” по строительству новых объектов, в том числе и водопроводов. Здесь пока решения нет — чем компенсировать, и я не готов об этом говорить. Но решение предстоит искать. То же самое касается и подготовки к зиме. Снижение существенное, и наши планы должны быть серьезно скорректированы — по источникам финансирования реконструкции трубных магистралей. Подготовка к зиме уже началась. Этот вопрос надо решить в крайне сжатые сроки. Я ответственно заявляю, что силами городского бюджета мы не справимся».

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