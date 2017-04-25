«Это только первый шаг»: Гройсман рассказал, как изменились зарплаты полицейских

Работники уголовного розыска, бойцы КОРД, участковые и патрульные полицейские в этом году стали получать более высокую зарплату. Об этом во время коллегии МВД сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В прошлом году мы приняли решение и увеличили заработную плату для работников уголовного розыска и следствия. У нас была она 5,5−6 тыс. грн/мес., сегодня — 10−14 тыс. грн/мес., почти в два раза и больше. КОРД, спецподразделение, было 5,5−6 тыс. грн/мес., мы увеличили от 9 до 21 тыс. грн /мес», — сообщил премьер.

Он добавил, что зарплата участковых раньше составляла 3,2−6 тыс. грн/мес., сегодня — 7−14 тыс. грн/мес. Работники патрульной полиции сейчас получают 8−10 тыс. грн/мес.

«Я думаю, что это был только первый шаг, — сказал Гройсман. — Я бы очень хотел, чтобы те, кто занимается безопасностью граждан — уголовный розыск, предупреждение преступлений или их раскрытия имели хороший уровень обеспечения как технического, так и материального».

В то же время, по словам главы правительства, граждане также должны почувствовать должное уважение и внимание к их проблемам со стороны правоохранителей.

Отметим, следователи и оперативники начали получать повышенную зарплату с ноября 2016 года.