Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
22Цвет нации
13:54 (мск), источник: 112.ua

«Это только первый шаг»: Гройсман рассказал, как изменились зарплаты полицейских

Зарплата участковых раньше составляла 3,2−6 тыс. грн /мес., сегодня — 7−14 тыс. грн/мес. Работники патрульной полиции сейчас получают 8−10 тыс. грн/мес.

Источник: AP 2017

Работники уголовного розыска, бойцы КОРД, участковые и патрульные полицейские в этом году стали получать более высокую зарплату. Об этом во время коллегии МВД сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также
Гройсман прокатился в харьковском метро

«В прошлом году мы приняли решение и увеличили заработную плату для работников уголовного розыска и следствия. У нас была она 5,5−6 тыс. грн/мес., сегодня — 10−14 тыс. грн/мес., почти в два раза и больше. КОРД, спецподразделение, было 5,5−6 тыс. грн/мес., мы увеличили от 9 до 21 тыс. грн /мес», — сообщил премьер.

Он добавил, что зарплата участковых раньше составляла 3,2−6 тыс. грн/мес., сегодня — 7−14 тыс. грн/мес. Работники патрульной полиции сейчас получают 8−10 тыс. грн/мес.

«Я думаю, что это был только первый шаг, — сказал Гройсман. — Я бы очень хотел, чтобы те, кто занимается безопасностью граждан — уголовный розыск, предупреждение преступлений или их раскрытия имели хороший уровень обеспечения как технического, так и материального».

В то же время, по словам главы правительства, граждане также должны почувствовать должное уважение и внимание к их проблемам со стороны правоохранителей.

Отметим, следователи и оперативники начали получать повышенную зарплату с ноября 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Липецкой области из-за обрушения склада PepsiСo в Дон потекли реки сока
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь